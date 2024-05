Acqua record a Venezia - ma il Mose non è la soluzione Il sollevamento continuo mette a rischio l’ecosistema Serve un nuovo modello per la Laguna

Il 16 aprile sugli Emirati Arabi Uniti è caduta una enorme quantità di acqua, le immagini che arrivano dalla città di Dubai sono impressionanti . La Pioggia ha invaso le strade, trasformandole in veri e propri fiumi. L’allerta meteo era stata lanciata per tempo: le scuole sono rimaste chiuse e i ... Continua a leggere>>

Una doppia emergenza . Quella pubblica, riguardante la dispersione idrica , e quella per le famiglie, con costi delle bollette dell’acqua in costante aumento. Sono questi i due aspetti che emergono con più evidenza dal XIX Rapporto sul servizio idrico integrato dell’Osservatorio prezzi e tariffe di ... Continua a leggere>>

Le casette dell’acqua pubblica, realizzata da BrianzAcque in collaborazione con i Comuni di Monza e Brianza, arrivano a quota cento. Ieri è stata inaugurata la centesima, in via Guardini, nel quartiere Sant’Albino. Protagonisti dei festeggiamenti, un centinaio di alunni di quattro classi ... Continua a leggere>>