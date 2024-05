Volley Bergamo - colpo di mercato | arriva la nazionale tedesca Monique Strubbe

Tamberi: chi è la fidanzata Chiara Bontempi - Oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo. "Ho dovuto anche riscrivere la data, ma ora so che va bene così. Ne è valsa la pena" Chi è Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto alle Olimpiadi di ... Continua a leggere>>

Marsala, la rassegna lo Stagnone si conclude con "Viaggio Pirandelliano in tre atti" - Pirandello 3 – Viaggio Pirandelliano in tre atti”. È questo il titolo della serata finale della XVI Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Si ... Continua a leggere>>

volley Mercato: Marie Scholzel è la nuova centrale di Roma - È una delle giocatrici della Germania che parteciperà alla VNL, dal 2013 gioca in pianta stabile nella nazionale tedesca, prima nelle selezioni giovanili poi dal 2015 in quella seniores. Ha vinto in ... Continua a leggere>>