MotoGP - podio da wild card per Dani Pedrosa a Jerez de la Frontera Solo un sogno oppure un obiettivo credibile?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024) Uno dei temi forti dell’imminente Gran Premio di Spagna diè rappresentato dalla presenza in pista di, il quale beneficerà di una, proprio come avvenuto nel 2023. Dodici mesi orsono, il centauro di Sabadell lasciò tutti di stucco per la sua competitività. Non fu il triste cameo dell’ombra di un pilota ormai sorpassato, bensì un weekend da protagonista, concluso con un 6° posto nella sprint e un 7° nel Gran Premio. Il trentottenne di Sabadell ha addirittura fatto meglio a settembre a Misano, dove si fregiò della quarta moneta sia nella gara breve che in quella canonica. Al netto del “manico” di Pedro Acosta, la Ktm del 2024 appare più competitiva di quella del 2023. Ci sarà dunque spazio per vederecompetitivo per salire sul? ...