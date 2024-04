Sondaggio Swg | salgono i partiti del governo Meloni | calano Pd e i 5 stelle Cresce il consenso di Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sale leggermente ilsu Fratello d’Italia, Lega e Forza Italia. A dispetto degli antagonisti delguidato da Giorgia. Questa, in sostanza, la settimana con l’orientamento di voto degli italiani rilevata da Swg per La7, che vede un leggero aumento per FdI (+0,2), Lega (+0,3) e Fi (+0,2). In lieve calo Pd (-0,3), M5s (-0,2), Stati Uniti d’Europa (-1,0) e Azione (-0,1). Tra iminori si registra un lieve calo per Verdi e Sinistra (-0,2), Tutti gli altri guadagnano: Pace Terra e Dignità (+0,2), Libertà (+0,6) e Democrazia Sovrana e Popolare (+0,1), stabile Noi Moderati. Ecco il gradimento dei leader espresso dagli italiani rispetto a 6 mesi fa. In crescita il leader M5S Giuseppe Conte mentre resta stabile la presidente del Consiglio. Boom per la segretaria del Pd...