WTA Roma 2024 - eliminate tutte le azzurre impegnate nel primo turno delle qualificazioni

(Di lunedì 6 maggio 2024) In sei incontri un solo set vinto: è questo il bilancioitalianeneldegli Internazionali d’Italiadi tennis. Il torneo di categoria WTA 1000, dunque, domani non vedrà legiocarsi un posto nel tabellone principale. L’unica tennista italiana a conquistare un set oggi è Silvia Ambrosio, che strappa per 6-4 la prima partita all’elvetica Viktorija Golubic, salvo poi essere rimontata e battuta col punteggio di 4-6 6-4 6-3 in due ore e 26 minuti di gioco. Lottano ma vengono battute, col medesimo score di 6-2 7-6, sia Jennifer Ruggeri che Sofia Rocchetti, sconfitte rispettivamente dalla statunitense Katie Volynets e dalla spagnola Rebeka Masarova. Poca battaglia negli altri incontri ...