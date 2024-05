Il presidente russo Vladimir Putin s’insedia per un quinto mandato

(Di martedì 7 maggio 2024) In un discorso tenuto il 7 maggio in occasione del suo insediamento per unal Cremlino, ilha promesso ai cittadini che “la Russia uscirà più forte da questo periodo difficile”. Leggi

Vladimir Putin è stato confermato per un nuovo mandato di sei anni in seguito a elezioni presidenziali che si sono svolte in assenza dell’opposizione. Secondo i risultati quasi definitivi, Putin ha ottenuto più dell’87 per cento dei voti. Leggi

Russia: Putin giura per quinto mandato, conflitto in Ucraina 'esistenziale' - Russia: Putin giura per quinto mandato, conflitto in Ucraina 'esistenziale' - Mosca non rifiuta il dialogo per la pace (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Il presidente Vladimir Putin ha prestato il giuramento per un quinto mandato alla guida della Russia, fino al 2030, ...

La Russia ha confermato che il soldato americano Gordon Black, arrestato con l’accusa di furto, sarà detenuto fino a luglio - La Russia ha confermato che il soldato americano Gordon Black, arrestato con l’accusa di furto, sarà detenuto fino a luglio - Un tribunale russo ha confermato martedì che un soldato americano sarà detenuto per almeno due mesi dopo il suo arresto con l'accusa di furto.Il soldato ...

Putin prima del giuramento lancia una nuova provocazione sul Donbass in Ucraina. Cosa ha detto - Putin prima del giuramento lancia una nuova provocazione sul Donbass in Ucraina. Cosa ha detto - Lunedì il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto il suo ultimo incontro con l’attuale governo russo, il giorno prima del suo insediamento per il quinto mandato.Il presidente russo ha voluto fare il ...