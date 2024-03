Un’altra morte misteriosa alla Lukoil | trovato impiccato il vicepresidente del gigante petrolifero russo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 marzo 2024 –sospetta ai vertici della. Ildel colosso, Vitaly Robertus, è statosenza vita. “”, secondo i media russi Astra e Baza, che parlando di “suicidio”. E’ il quarto decesso eccellente nell’azienda dall’inizio della guerra in Ucraina e altri uomini d’affari impegnati nel settore dell’energia hanno perso la vita in circostanze non chiare. Apparenti suicidi o morti improvvise. Nel maggio del 2022 era scomparso Alexander Subbotin, 43 anni, alto dirigente della compagnia. Nel settembre dello stesso anno stessa fine era toccata al presidente Ravil Maganov, 67 anni. Per i media di Stato, l’uomo era caduto dfinestra dell’ospedale. Era stato ...