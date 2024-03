Venditti | nuove date estive per il tour “Notte Prima Degli Esami 1984-2024 |  40th Anniversary”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 15 marzo 2024) ROMA – “A grande richiesta, si aggiungonoalestivo per celebrare insieme a voi i 40 anni dell’album “Cuore”!”. Lo ha annunciato, tramite i propri canali social, il cantautore romano Antonello. Ecco dunque, qui di seguito, i nuovi appuntamenti del”: 17 luglio – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival 21 luglio – Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima 6 agosto – Cattolica (RN) – Arena della Regina I biglietti per assistere a questi attesi concerti saranno in vendita su TicketOne, nei punti vendita abituali e al link ...