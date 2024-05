Ue - il Patto di Stabilità è già entrato | ecco cosa succede

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 3 maggio 2024) La riforma è partita a fine aprile ed è in atto da almeno un po’ di tempo con gli accordi sottoscritti da tutti i paesi, tranne l’Italia Più rigido, molto meno flessibile e con più di qualche accordo rivisto e rivisitato. E’ la riforma deldiche è entrata in vigore martedì scorso 30 aprile e si fonda sulla proposta che la Commissione Europea ha portato avanti nell’aprile del 2023, dopo aver ripetutamente sondato il terreno e aver discusso con gli Stati per molti mesi. In Europa èildi(Ansa Notizie.com) La proposta della Commissione è stata modificata in misura significativa dal Consiglio, complicandola non poco, e in misura molto minore dal Parlamento Europeo, nel corso dei negoziati in trilogo. I testi sono frutto di un compromesso raggiunto tra il fronte ...