Il medico gli prescrive il Voltaren - 23enne muore per infarto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 7, 2024 I casi di malasanità purtroppo non sono una novità e una diagnosi sbagliata può condannare un paziente, che magari si sarebbe potuto salvare con una diagnosi esatta. Ha fatto molto scalpore il caso di Stella Alaimo Franco, la donna 61enne di Bergamo dimessa dall’ospedale con una diagnosi di lombalgia, per poi scoprire che aveva un tumore che si poteva curare se diagnosticato in tempo. Una situazione simile si è verificata a Chiaramonti, in provincia di Sassari, dove però le indagini sono ancora in corso e non risultano indagati. Un giovane di 23 anni, Marco Spanu, si è recato al pronto soccorso dove gli è stato dato del, ma dopo poche ore il ragazzo è morto per. La drammatica vicenda I fatti risalgono allo scorso 23 aprile, quando il ragazzo originario di Erula ha avvertito dolori al petto e alla ...