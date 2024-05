Il governo dice stop agli espropri e ai pannelli solari nei campi coltivati

I club di Serie A hanno espresso in coro la loro posizione: no alla proposta del Governo Meloni di istituire un nuovo organo di controllo dei...

A colpire, in quei 6 minuti e 37 secondi di video, sono soprattutto i non detti. Anche per il Primo Maggio Giorgia Meloni sceglie – come ormai usuale – di intervenire senza contraddittorio, via messaggio sui social. Assente alla conferenza stampa ...