Pasti caldi per i senza dimora | la campagna della Fondazione Fatto | “Il cibo non serve solo al corpo | ma allo spirito” Il racconto dentro la casa accoglienza di Milano

(Di domenica 24 marzo 2024) “Per strada ero un invisibile ma qui sono tornato ad essere una persona”. Massimiliano ha 53 anni ed è uno dei cinquanta ospitidi“Elio Fiorucci” di. Un progetto nato nel 2016 grazie all’associazione City Angels. Qui itrovano nonun pasto caldo e un letto: “Puntiamo a farli sentire a, nutrendoli nonnel fisico ma anche nello” racconta Mario Furlan, fondatore e presidente dei City Angels. Oggi laaccoglie una cinquantina di ospiti, tra italiani e stranieri. Un universo variegato. C’è chi lavora come rider, chi fa le pulizie negli uffici e chi lavora a chiamata per montare palchi per i grandi eventi di. ...