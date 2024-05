(Di martedì 7 maggio 2024) Nella prima giornata di collocamento il Btp, giunto alla quarta edizione, ha raccolto 3,7di euro. L’emissione, con scadenza maggio 2030, prevede cedole trimestrali e tassi minimi garantiti annui del 3,35%, dal primo al terzo anno, e del 3,90%, dal quarto al sesto anno. Il collocamento si chiuderà venerdì 10 maggio alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi, che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Il premio finale extra sarà pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. L’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto.

Il tasso minimo garantito è al 3,35% per 3 anni. Previste cedole trimestrali e il premio fedeltà dello 0,8% al termine dei 6 anni

BTP Valore: nella prima giornata di collocamento ordini per 3,7 miliardi di euro - BTP valore: nella prima giornata di collocamento ordini per 3,7 miliardi di euro - BTP valore prima giornata: ecco i dati che sono stati registrati per quanto riguarda le richieste di sottoscrizione del titolo.

Il Btp Valore parte col botto: 3,7 miliardi - Il Btp valore parte col botto: 3,7 miliardi - Il Btp valore, quarta edizione, ha raccolto 3,7 miliardi di euro con tassi garantiti fino al 3,90%. Collocamento chiude il 10 maggio, premio extra dello 0,8%. Investimento minimo 1.000 euro. valore, ...

La domanda di Btp Valore a 3,7 miliardi - La domanda di Btp valore a 3,7 miliardi - Nel primo giorno di collocamento del Btp valore a maggio 2030, le richieste da parte degli investitori hanno superato i 3,7 miliardi di euro. Nella prima giornata dell'emissione di febbraio erano ...