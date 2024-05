I tre appuntamenti - il libro di Antonio Borsa che restituisce il lieto fine a un amore che non meritava di finire

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 7 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoLo scrittoreha da poco pubblicato, grazie alla casa editrice La Bussola, il suo romanzo “I tre”. Informatore farmaceutico, laureato in scienze biologiche e in economia e management, spera di diventare professore di matematica e fisica per poter essere una guida per i più giovani, affinchè non solo imparino la materia, ma anche per insegnargli a stare al mondo. Lo scrittore ci spiega da dove é nata l’idea di scrivere questo: “Nasce nel periodo in cui ho incontrato una ragazza che mi ha fatto riprovare sensazioni d’ormai sopite da venti anni, fua prima vista e ho lottato per lei in tutti i modi, sfortunatamente non è andata bene, non ero il suo tipo e non è stato facile e scrivere, che è tra l’altro la mia grande ...