“I tre appuntamenti” romando d’esordio di Antonio Borsa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 24 marzo 2024) “I tre”, un romanzo d’amore e di amicizia che sfocia nella violenza di genere. Un romanzo che attraversa anche il pregiudizio.è un giovane Vesuviano lo scrittore che, l’11 Gennaio ha pubblicato, presso la Casa Editrice “La Bussola” il suo romanzo, “I tre”. Si tratta di una storia d’amore e di amicizia che sfocia in dinamiche sociali tutt’ora estremamente attuali. Solo pochi giorni fa la presentazione a Somma Vesuviana presso l’Enoteca Arci di Gerardo Iovino. “Ho deciso di scrivere un romanzo in un momento particolare della mia vita, quando ho perso quello che era il mio più grande amore, ritengo l’amore un sentimento nobile ma che troppe volte è stato macchiato da atteggiamenti tossici che nel 2024 non dovrebbero più esistere”. Così ...