I Premi Pulitzer 2024 guardano al conflitto a Gaza | premiati New York Times e Reuters per la copertura della guerra

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilguarda alla Striscia di. Fra le tante categorie di, 15 in tutto, uno è andato al team del Newper la suadell’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso e nello specifico per il raccontofalla dell’intelligence israeliana e per tutto ciò che si è verificato in seguito al contrattacco sul campo di battaglia. Questo riconoscimento per la nota testata statunitense è stato per la categoria “cronaca internazionale“. Racconto che, tuttavia, ha mostrato delle lacune. Infatti il 23 ottobre 2023 ilaveva pubblicato una rettifica firmata dagli editori in cui scriveva di aver prestato poca attenzione alla verifica di alcune informazioni e alla cronaca dei fatti. Risultato: alcune versioni ...

