I consigli di lettura delle librerie pisane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pisa 26 aprile 2024- Prende il via da questa settimana una nuova rubrica, che vi guiderà nella scelta dei libri più interessanti da leggere. L'ultimo venerdì del mese idisono affidati alla Libreria Ghibellina di Borgo Stretto a Pisa. La rubrica è a cura di Rimedia Deffenu. Sono veramente felice di collaborare con La Nazione per una rubrica settimanale chea i libri che anche noi abbiamo letto e amato. Scegliere non è sempre facile per chi legge molto come noi. In questa scelta di libri cheamo c'è comunque un file rouge: li abbiamo letti e amati cosi tanto che abbiamo deciso di invitare gli autori a parlarcene nella nostra Rassegna di Giugno. dunque buonae ovviamente vi aspettiamo poi per parlarne insieme alle scrittrici e agli scrittori a Scrittori in ...