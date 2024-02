I migliori Montepulciano d' Abruzzo in 10 etichette al di sotto di 20 euro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Quando insi parla di vino rosso, è palese che si stia parlando di. Il vitigno del resto trova la sua culla nella Valle Peligna, nella parte centro-meridionale della regione, e da qui si sarebbe diffuso nel resto dell'e nelle regioni limitrofe. Ilinfatti è molto diffuso nelle vicine Marche e, più sporadicamente anche in Umbria, Lazio, Molise e Puglia. La storia delè molto lunga e soprattutto si intreccia, confondendosi, con quella dell'altro importante vitigno a bacca nera centro-italico, il sangiovese. Pur non avendo affinità genetiche, le due uve in passato sono state vittime di una confusione durata per secoli. Responsabile ne sarebbe Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III (siamo intorno alla metà del '500), che chiamava ...