Giornata Mondiale della Salute | gli ospedali del Gruppo San Donato offrono oltre 500 visite e consulti gratuiti

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bergamo. Domenica 7 aprile aglidelSan, si celebra la, patrocinata da GSD Foundation ETS e istituita per ricordare la nascita dell’OrganizzazioneSanità (OMS). Quest’anno ilSanmette a disposizione dei pazienti équipe di specialisti e strumenti diagnostici pered esami. Questavuole sottolineare l’importanzaprevenzione e incoraggiare la popolazione ad adottare uno stile di vita sano ed equilibrato. Promuovere la culturaprevenzione e l’umanizzazione delle cure, contribuendo al benessere ...

Anche quest'anno, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU, il Palazzo del Ministero dell'Istruzione e del Merito ... (orizzontescuola)

Terra Santa, oggi preghiere e offerte - Si celebra la Giornata Mondiale per la Terra Santa con l'obiettivo di sostenere la Chiesa cattolica e la Custodia francescana in un momento di violenza e guerra. Offerte e preghiere durante liturgie e ...ilrestodelcarlino

Giornata Mondiale della salute. Screening in farmacia e in piazza - Il Comune di Siena offre screening gratuiti e consulenze odontoiatriche in occasione della Giornata Mondiale della Salute il 7 aprile, promuovendo il benessere fisico e sociale della popolazione.lanazione

Escursione CAI Fivizzano: alla scoperta delle risorse naturali delle Alpi Apuane - Escursione del CAI a Fivizzano per valorizzare le risorse idriche delle Alpi Apuane e sensibilizzare sulla loro tutela.lanazione