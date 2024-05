Gratta e Vinci - non comprate questi biglietti | non pagano più

(Di martedì 7 maggio 2024), non: la nuova direttiva è ufficiale e quindinon pagheranno più. C’è anche da velocizzare nel caso ne avreste qualcuno nelle tasche Addio a cinque. Alcuni anche abbastanza conosciuti. Però le vendite sono bloccate e quindi non pagheranno più. Insomma, non li dovete comprare se ancora li vedete in circolazione perché poi avrete comunque poco tempo, nel caso, di riscuotere una possibileta. Quindi è assolutamente meglio evitare. Ecco iche non dovete comprare (AnsaFoto) – Ilveggente.itE noi che ci stiamo a fare qui? Ovviamente ad aiutarvi a capire di chesi tratta e per ...

Gratta e Vinci , fate attenzione a questi tagliandi : non pagheranno più in maniera UFFICIALE: è arrivata la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Lo stop è ufficiale. E quindi c’è un breve periodo di tempo per riscuotere le Vinci te. ...

Alcuni segni zodiacali , durante questa settimana, potrebbero diventare davvero molto ricchi , ma di chi si sta parlando e chi sono i fortunati? Come in tantissimi sicuramente già sapranno, avere fortuna è importante soprattutto a livello finanziario ...

Cozzani, l’ascesa nel segno dell’arancione: da sindaco di Porto Venere a braccio destro del governatore ligure - Cozzani, l’ascesa nel segno dell’arancione: da sindaco di Porto Venere a braccio destro del governatore ligure - L’idea piacque all’amico Giacomo Raul Giampedrone che pochi mesi dopo vinse ad Ameglia con lo stesso schema (e ... Ritengo strumentale questa richiesta. Svolgo un incarico tecnico amministrativo e non ...

Coppa Romagna Slalom 2024 al via, ottimi risultati per il Racing Team Le Fonti. Cappottamento per Christian Barbera - Coppa Romagna Slalom 2024 al via, ottimi risultati per il Racing Team Le Fonti. Cappottamento per Christian Barbera - Borgo Tossignano ha ospitato il primo round dalle “Coppa Romagna Slalom 2024”, appuntamento che si è svolto nel contenitore di “Borgo e Motori 2024”, un evento motoristico di successo, con gare, mostr ...

Il liceo Varchi in finale al concorso Mad For Science 2024 - Il liceo Varchi in finale al concorso Mad For Science 2024 - La finale si terrà il 23 maggio a Torino alle Officine Grandi Riparazioni. I ragazzi del Varchi presentano un progetto dal tema "Biovalorizzazione delle acque reflue di frantoio con produzione di idro ...