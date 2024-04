Gratta e Vinci - occhio a questi tagliandi | non pagheranno più

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 24 aprile 2024), fate attenzione a: nonpiù in maniera UFFICIALE: è arrivata la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Lo stop è ufficiale. E quindi c’è un breve periodo di tempo per riscuotere lete. Quindi fate in fretta, soprattutto se tra le vostre mani avete un tagliando vincente di quelli che vi stiamo per dire. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, ha deciso di toglierli dal mercato e ha dato un tempo massimo per passare all’incasso.biglietti che nonpiù (AnsaFoto) – Ilveggente.itCome capita spesso, chi gestisce il gioco in Italia decide quando è arrivato il momento, anche per via sicuramente delle vendite non più soddisfacenti, di eliminare dal ...