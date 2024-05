Golf | Molinari e Donald a New York - prove di Ryder Cup al Bethpage State Park

Golf - Molinari-Donald : super coppia allo Zurich Classic di New Orleans Il PGA Tour propone lo Zurich Classic of New Orleans, unica gara a coppie in calendario che avrà luogo dal 25 al 28 aprile sul percorso del TPC Louisiana, ad Avondale nella Louisiana. In campo 80 team tra i quali quello formato da Francesco ...

Golf - il PGA Tour è atteso dall’unico evento a coppie della stagione con lo Zurich Classic. Presente Francesco Molinari Direzione Louisana, per una delle settimane più spettacolari, divertenti e spensierate dell’intera annata del PGA Tour. È tempo infatti di Zurich Classic of New Orleans, che per il settimo anno si traduce come torneo a coppie. Quello in arrivo è ...