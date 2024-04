Golf - PGA Tour | Francesco Molinari in coppia con Donald nel Zurich Classic of New Orleans

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ad Avondale, negli Stati Uniti, il PGAprosegue con ilof New, torneo a coppie. Da domani a domenica 28 aprile nello stato della Louisiana scenderanno in campo 80 team per le 72 buche totali. La gara si svolgerà sulla distanza di 72 buche (18 al giorno) con formula “fourball” nel primo e terzo round e “foursome” nel secondo e quarto giro. Ci sarà il nostro, incon Luke(capitano nella Ryder Cup 2023. Tra i favoriti della vigilia ci sono Xander Schauffele/Patrick Cantlay, Rory McIlroy/Shane Lowry, i fratelli Matt e Alex Fitzpatrick, i gemelli Nicolai e Rasmus Hojgaard, i californiani Collin Morikawa/Kurt Kitayama. Il montepremi totale è di 8.900.000 dollari, di cui 1.602.000 andrà ai ...

Molinari gioca con Donald in show a coppie Pga tour - Ad Avondale, negli Stati Uniti, lo show del PGA tour è a coppie con lo zurich Classic of New Orleans. Da domani a domenica 28 aprile nello stato della Louisiana scenderanno in campo 80 team nella 75es ...ansa