Giro d’Italia 2024 - oggi quarta tappa | orari e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Ild'Italialascia il Piemonte e arriva in Liguria per la, la Acqui Terme-Andora di 190 km. La frazione di, martedì 7 maggio, in diretta tv e streaming, potrebbe rappresentare la prima occasione per una fuga. Lapropone nella prima parte una progressiva ascesa che porta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.