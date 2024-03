Se svolgo attività criminose durante le tue ore di lavoro a scuola | devo risarcire l’amministrazione per disservizio? Ecco cosa hanno detto i giudici

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un collaboratore scolastico veniva licenziato in relazione ad una condanna penale subita per dei reati compiutilo svolgimento della proprialavorativa. Agiva la procura contabile per chiedere il danno all’immagine e alla identità, il danno da lesione del nesso sinallagmatico, il danno da. L'articolo .

Pechino, 06 mar – (Xinhua) – Un contadino ara un campo nel villaggio di Maba, distretto di Wudu, a Longnan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, ieri 5 marzo 2024. In ... (romadailynews)

Pechino, 06 mar – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone oggi 6 marzo 2024, mostra dei contadini al lavoro in un campo nel villaggio di Renhe, cittadina di Guantang, a ... (romadailynews)

Riaperto il tratto della Cilentana tra Ceraso e Cuccaro Vetere. Dall'8 aprile il senso unico alternato per nuovi interventi: Queste attività verranno svolte attraverso l'attivazione del senso unico alternato per circa tre ... Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie ...

De Gennaro: Laudati era capo di Striano: De Gennaro: Laudati era capo di Striano "Se sono il comandante di una compagnia o di un nucleo ho la diretta responsabilità del militare che lavora con me e sul quale svolgo diretta attività di controllo e al quale io ho assegnato un compito da svolgere". Così il comandante della Guardia di Finanza De Gennaro, in Commissione Antimafia,in merito all' inchiesta su ...