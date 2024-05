Giovanni Toti arrestato per corruzione - quanto guadagna il governatore della Liguria

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 7 maggio 2024)è un ben noto politico, conosciuto inizialmente per il suo ruolo di giornalista televisivo. Dal 2015 è PresidenteRegionema le elezioni del 2020 hanno gettato un’ombra sulla sua figura. In data 7 maggio 2024 è stato infattie posto ai domiciliari con l’accusa di. Diamo di seguito uno sguardo alla sua figura, svelando alcuni dettagli di questa vicenda ma soprattutto quello che è il patrimonio diArresti domiciliari per, PresidenteRegione. Contro di lui un’accusa di, che all’alba di martedì 7 maggio ha condotto i ...