Giovanni Toti è agli arresti domiciliari

(Di martedì 7 maggio 2024) Il presidente della Regione Liguria,, è stato arrestato con l’accusa di corruzione. Con lui anche l’ex presidente dell’Autorità portuale e attuale ad di Iren Paolo Emilio Signorini, oltre all’imprenditore Aldo Spinelli. Il governatore è coinvolto in un’inchiesta della Dda genovese e della Guardia di Finanza su concessioni portuali e finanziamenti elettorali. Al momento è, così come Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro di. Come riporta il Secolo XIX, la procura di Genova avrebbe individuato «un sistema di potere che ha indirizzato per anni, con responsabilità e azioni diversificate in un cronico intreccio di tangenti e favori, alcune delle operazioni politico-amministrative più importanti avvenute in Liguria: in primis la ...

