Hacker filorussi attaccano il sito di Giorgia Meloni e di due ministeri

(Di martedì 7 maggio 2024) L’attaccoè arrivato dal gruppo Noname. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) ha prontamente avvisato i target e l’autorità politica, fornendo misure di mitigazione per affrontare eventuali attacchi.siti italiani – Ilcorrieredellacittà.com Spesso, l’intento degliè quello di attaccare i Paesi che sostengono l’Ucraina.i siti deiGlidel gruppo Noname hanno lanciato nuovi attacchi informatici contro siti italiani, con particolare attenzione alpersonale della presidente del Consiglio,, e aidello ...

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha intercettato un nuovo Attacco degli hacker filorussi Noname057(16) contro obiettivi istituzionali italiani. Stavolta è stato colpito il sito personale di Giorgia Meloni , oltre a quello dei ministeri ...

Nuovo Attacco degli hacker filorussi Noname057(16). A riferirlo l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) che ha intercettato un Attacco hacker contro obiettivi istituzionali Italia ni. Tra questi, il sito personale della presidente del ...

Nuovo Attacco degli hacker filorussi Noname057(16). A riferirlo l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) che ha intercettato un Attacco hacker contro obiettivi istituzionali Italia ni. Tra questi, il sito personale della presidente del ...

Hacker Russi, attacco a siti italiani: nel mirino anche Giorgia Meloni - hacker Russi, attacco a siti italiani: nel mirino anche Giorgia Meloni - Tra i bersagli dei loro attacchi figurano il sito personale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ei siti dei ministri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture.

Cyberattacco contro l'Italia: hacker filorussi colpiscono i siti di ministeri, Gdf e Meloni - Cyberattacco contro l'Italia: hacker filorussi colpiscono i siti di ministeri, Gdf e Meloni - Il gruppo Noname057 ha rivendicato l'attacco. È tra i più attivi sul fronte della cyberguerra del Cremlino iniziata in concomitanza con il conflitto in Ucraina e volta a diffondere propaganda pro-Puti ...

Hacker filorussi attaccano i siti di due ministeri, Gdf e Meloni - hacker filorussi attaccano i siti di due ministeri, Gdf e Meloni - Non risulterebbero disservizi ai siti contro i quali il gruppo aveva rivendicato azioni ma del resto, come sempre in questi casi, i gruppi filorussi puntano alla propaganda contro i Paesi che aiutano ...