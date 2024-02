La formazione olimpica e i valori dello sport La lectio magistralis di Gianni Letta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Credo non sia azzardato affermare che il Coni è un’autobiografia dell’Italia. Non dell’Italia come forma politica, ma dell’Italia come Nazione. I nostri Padri Costituenti vollero riservare il termine “Nazione” a soli tre articoli della Carta: là dove si voleva esprimere la parte migliore della nostra identità, che esisteva ed esiste indipendentemente dalle vicende dei regimi politici. Il Coni è parte di questa identità. Il richiamo alla Costituzione è quasi d’obbligo, dal momento che recentemente il Parlamento, con voto unanime, ne ha novellato l’articolo 33, introducendo il nuovo comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivitàiva in tutte le sue forme». Non è esagerato pensare che questo riconoscimento avrà un effetto straordinario nel far sviluppare loitaliano, in ogni ...