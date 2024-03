Juventus-Genoa | delirio Allegri | “prestazione ok” | multa Vlahovic e rimprovera i tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 17 marzo 2024) “C’è stato un po’ di nervosismo per l’importanza della partita con l’obbligo di vincere, siamo partiti bloccati mentre abbiamo fatto un buon secondo tempo in cui non abbiamo concesso tiri in porta. E’ un momento difficile, ma lae l’atteggiamento difensivo sono quelli da cui ripartire dopo la sosta“. Interviene così Massimilianoai microfoni di Sky Sport dopo. L’allenatore bianconero sembra, tutto sommato, soddisfatto delladei suoi che, con 1 tiro in porta per tempo, hanno raccolto uno scialbo 0-0. In sitnesi: “La cumbia della noia”, ma senza Angelina Mango. “La classifica non deve creare imbarazzo, ma solo responsabilità. Mancano 11 punti da fare in 9 partite per un posto in Champions, oggi lac’è stata e dobbiamo continuare ...