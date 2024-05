Generale Chiapperini | “Esercitazioni nucleari pericolose - ma la NATO eviterà l’invio di truppe in Ucraina”

(Di martedì 7 maggio 2024) L'analisi delLuigia Fanpage.it: "Le esercitazionidella Russia? Non possono che far ulteriormente salire la tensione e risultano quanto meno. Laprenderà sicuramente delle misure volte a mantenere il più possibile forte il supporto a Kiev e la classica postura di deterrenza ma credo evitando l’invio dida impiegare in combattimento".

L'intervista di Fanpage.it al generale Luigi Chiapperini : "Russia in vantaggio sull'Ucraina? Se nelle prossime settimane Kiev non dovesse ricevere gli aiuti militari chiesti, potrebbe esserci una svolta nelle operazioni con uno sfondamento delle ...

Lo sciame di droni da parte dell'Iran per saturare la difesa aerea per poi colpire Israele con i cruise ed i missili balistici non sembra aver funzionato contro il sistema di difesa aerea di Tel Aviv che è molto articolato e ...

