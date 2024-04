Il generale Chiapperini | L’Iran ora cercherà l’aiuto degli Stati arabi Rischio effetto domino

(Di domenica 14 aprile 2024)Luigiha lanciato i suoi droni su Israele, direttamente e dallo Yemen. Teme che si arrivi ad un confronto prolungato? "Non è possibile allo stato delle cose ipotizzare se ci sarà uno scontro prolungato con un effettivo allargamento del conflitto. Dipenderà molto da che tipo di azioni militari vorrà e potrà condurree dalla conseguente reazione israeliana. Credo, però, che se Israele dovesse essere colpito duramente, la sua reazione sarebbe altrettanto decisa e supportata dagliUniti. Non penso comunque chesia ancora in grado di sostenere una guerra prolungata con Israele. Lo potrà fare quando (e se) disporrà di armamenti nucleari". Pensa dunque che, oltre al lancio di droni e missili anche dai suoi proxy (le milizie alleate di ...

