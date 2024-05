Gemma Fdi | Decreto Agricoltura è sospiro di sollievo per il settore campano

(Di martedì 7 maggio 2024) “L’approvazione delda parte del governo rappresenta undiper gli agricoltori del sud Italia e, in particolare, della Campania che hanno sofferto la nascita di impianti accusati di “mangiare” il suolo agricolo e deturpare il paesaggio. Si pensi che la città di Napoli ha il record di impianti fotovoltaici non

Lo schema di Decreto legge sugli aiuti all’ agricoltura è stato approvato. È un testo molto ampio, che accoglie anche norme riguardanti l’ex Ilva di Taranto. Salutato da Francesco Lollobrigida come «un Decreto straordinariamente importante», i ...

Col decreto Agricoltura approvato ieri in Consiglio dei ministri "si impedisce l'agrivoltaico a terra, se non con strutture elevate e molto costose che necessitano di incentivi, dei quali il fotovoltaico poteva fare a meno con provvedimenti più ...

Il Decreto legge relativo agli aiuti all’ agricoltura è stato approvato, incorporando una vasta gamma di disposizioni che includono anche normative riguardanti l’ex Ilva di Taranto. Questo provvedimento, elogiato da Francesco Lollobrigida come ...

Decreto agricoltura, Coldiretti presenta i dati della fauna selvatica in Calabria - decreto agricoltura, Coldiretti presenta i dati della fauna selvatica in Calabria - Le imprese agricole, della pesca e acquacoltura potranno beneficiare della moratoria dei debiti inserita nel decreto leggie agricoltura. Dovranno aver registrato una diminuzione pari almeno al 20% del ...

Fatturati giù per 17 mila imprese agricole toscane - Fatturati giù per 17 mila imprese agricole toscane - La novità più importante inserita nel decreto agricoltura è la misura che garantisce pagamenti più rapidi alle imprese agricole che hanno subito pratiche sleali, attraverso il dimezzamento della ...

Nuovo bonus imprese agricole 2024, contributi fino al 45%: ecco chi può fare domanda e per quali spese - Nuovo bonus imprese agricole 2024, contributi fino al 45%: ecco chi può fare domanda e per quali spese - Nuovo bonus imprese agricole 2024, contributi fino al 45%: ecco chi può fare domanda e per quali spese di investimento ...