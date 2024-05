Italia Solare - il decreto Agricoltura blocca l' agrivoltaico

(Di martedì 7 maggio 2024) Colapprovato ieri in Consiglio dei ministri "si impedisce l'a terra, se non con strutture elevate e molto costose che necessitano di incentivi, dei quali il fotovoltaico poteva fare a meno con provvedimenti più lungimiranti. Senza contare l'impatto paesaggistico di questa tipologia di impianti, che creerà problemi in fase autorizzativa. Ora diventa impossibile produrre energia economica, a costo stabile, per i cittadini e le impresene". Lo scrive in un comunicato il presidente di, l'associazione delle imprese del fotovoltaico, Paolo Rocco Viscontini. "Togliere la Solar Belt (la possibilità di realizzare impianti solari nelle pertinenze dei terreni industriali, n.d.r.) significa privare le aziendene della ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Fonti di governo riferiscono che è stato trovato un ...

