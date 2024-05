Galleria - asta da record Tiffany vince e sborsa 20mila euro al metro Un prezzo da New York

(Di martedì 7 maggio 2024) È un’all’incanto da. Non era mai successo che il Comune riuscisse a ottenere 20.630alquadrato per uno spazio dato in affitto inVittorio Emanuele. Ci è riuscito ieri mattina, quando all’per il negozio finora a insegna Swarovski a pochi passi dall’Ottagono hanno partecipato dieci griffe e alla fine, dopo ben 27 rilanci da 50 milao più, ha prevalso& Co., che ha offerto 3,6 milioni diper il canone annuale dell’immobile di 174,5 mq, la cui base d’era di 506 mila. Da un rapido calcolo si scopre, come anticipato all’inizio, che unquadrato nel Salotto dei milanesi può valere 20.630, una ...

