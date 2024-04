Giovanna Sannino a Verissimo | Sono fidanzata con Gaetano Migliaccio di Mare Fuori

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 20 aprile 2024), protagonista di, oggi è stata per la prima volta ospite ada Silvia Toffanin. “Ho sempre voluto fare l’attrice e ho iniziato grazie ai miei genitori che mi hanno iscritta a teatro. Inizialmente per me era un hobby, alla fine è diventato un mestiere“. Il suo ruolo principale quello di Carmela in. “Un personaggio lontanissimo da me“. E proprio sul set ha conosciuto il suo compagno,. “Tenere i piedi ben piantati a terra è l’unico modo per non farsi male. Il mondo dello spettacolo è un’onda, a volte sei in alto, altre in basso, oggi fai una cosa, domani non fai niente. Devi sempre ricordare da dove sei partita“.: “Mio padre è stato arrestato” “Una ...