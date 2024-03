La Robur è già proiettata nel futuro Conferme e innesti pesanti per la D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Il campionato deve ancora terminare e, nelle prossime quattro partite, il Siena ha i suoi obiettivi da centrare. L’imbattibilità stagionale è il primo: un record, che Magrini e i suoi ragazzi proveranno a non lasciarsi sfuggire. Il miglior attacco e la miglior difesa due propositi che darebbero ancora più lustro a una stagione già brillante, anche se fosse già finita. Ma con la promozione in tasca, laguarda oltre. Guarda al: in riferimento esclusivamente all’aspetto tecnico, se Guerri, come svelatoci dal dg Simone Farina, sarà ancora il direttore sportivo bianconero, ledell’allenatore e dei suoi giocatori saranno gli step successivi. L’intenzione della proprietà è quella di non smantellare l’organico che tanto bene ha fatto in questa stagione, con uomini di categoria superiore, che con l’Eccellenza hanno, ...