(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) –, il Fondo di Confindustria e Federmanagerin Italia per lamanageriale, rinnova il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani talenti e nella promozione della managerialità con il lancio delladi D20. Un percorso d’eccellenza, i cui partecipanti saranno selezionati sulla base di criteri meritocratici. Il percorso prevede L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive” Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione Fiere, Casaidea: “Artigianato di qualità innovazione e tante idee per abitare ...

È dedicato all’innovazione digitale il primo Avviso nazionale dell’anno (Avviso 1/2024) di Fondirigenti , il Fondo interprofessionale leader in Italia per il finanziamento della Formazione continua dei dirigenti, promosso da Confindustria e ...

Roma, 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Fondirigenti , il Fondo di Confindustria e Federmanager leader in Italia per la Formazione manageriale, rinnova il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani talenti e nella promozione della managerialità ...

Progetto di Formazione post-laurea che investe nel futuro delle nuove generazioni Fondirigenti , il Fondo di Confindustria e Federmanager leader in Italia per la Formazione manageriale, rinnova il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani ...

Formazione, Fondirigenti: al via selezioni per la quinta edizione di D20 leader - formazione, fondirigenti: al via selezioni per la quinta edizione di D20 leader - fondirigenti, il Fondo di Confindustria e Federmanager leader in Italia per la formazione manageriale, rinnova il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani talenti e nella promozione della mana ...

Fondirigenti: dall’8 maggio invio dei piani di formazione per la digitalizzazione delle PMI - fondirigenti: dall’8 maggio invio dei piani di formazione per la digitalizzazione delle PMI - Con l’avviso n. 1/2024 fondirigenti sostiene le competenze manageriali per la digitalizzazione finanziando piani formativi. Le proposte dei piani ...

Formazione, da Fondirigenti 10 milioni di euro per potenziare le competenze digitali nelle imprese - formazione, da fondirigenti 10 milioni di euro per potenziare le competenze digitali nelle imprese - È dedicato all’innovazione digitale il primo Avviso nazionale dell’anno (Avviso 1/2024) di fondirigenti, il Fondo interprofessionale leader in Italia per il finanziamento della formazione continua dei ...