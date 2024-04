Formazione - da Fondirigenti 10 milioni di euro per potenziare le competenze digitali nelle imprese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 aprile 2024) È dedicato all’innovazione digitale il primo Avviso nazionale dell’anno (Avviso 1/2024) di, il Fondo interprofessionale leader in Italia per il finanziamento dellacontinua dei dirigenti, promosso da Confindustria e Federmanager. I processi di trasdigitale, amplificati dalle recenti evoluzioni delle tecnologie legate all’Intelligenza Artificiale, hanno infatti bisogno di essere presidiati da un management preparato, al fine di garantire significativi impatti in termini di performance per le, di occupabilità dei lavoratori e di risultati aziendali rispetto agli indicatori ESG di sostenibilità. Eha scelto di concentrare su questo specifico fattore il principale Avviso dell’anno. “I dati e le ricerche di– spiega il DG ...