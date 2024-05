Formaggio 'obbligatorio' al ristorante Lollobrigida: "Fake news" - formaggio 'obbligatorio' al ristorante Lollobrigida: "Fake news" - Il formaggio 'd'ufficio' nei menu dei ristoranti Macché. "Voglio smentire tutte queste fake news che giravano sulla obbligatorietà dei formaggi nei menu ma voglio sostenere che il governo aveva ...

Cibus, arriva protocollo per i formaggi Dop e Igp nei ristoranti - Cibus, arriva protocollo per i formaggi Dop e Igp nei ristoranti - Afidop (l'Associazione formaggi italiani Dop e Igp) e Fipe-Confcommercio (Federazione italiana pubblici esercizi) hanno siglato un Protocollo d'intesa finalizzato a puntare sui ristoranti per valorizz ...

Lollobrigida: bene formaggi in ristoranti, smentite chiacchiere su obbligo - Lollobrigida: bene formaggi in ristoranti, smentite chiacchiere su obbligo - Lollobrigida ha fatto presente che “Più cresce il prezzo del formaggio e più la filiera cresce grazie alla ristorazione italiana che si è messa a disposizione e grazie ai nostri impenditori che ci ...