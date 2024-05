Finale Coppa Italia Atalanta-Juventus - superata quota 55 000 biglietti all’Olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) Si avvicina il momento delladi2023/2024 che vedrà in campoallo stadio “Olimpico” di Roma il prossimo 15 maggio alle ore 21.00. Come spiega la Lega Serie A, è stata55milavenduti: i tagliandi per i settori Curve e Distinti dei due Club sono esauriti, così come le Tribune Tevere e Monte Mario lato Sud (riservate ai sostenitori della). Prosegue la fase di vendita libera con disponibilità soltanto nei settori Tevere e Monte Mario lato Nord per i tifosi dell`. SportFace.