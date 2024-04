Al festival dei “Tulipani di Seta Nera” | selezionato “La doppia vita di Kore”

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una buona notizia per il documentario italiano. “Ladi” di Maria Antonietta Mariani, prodotto dalla nota società cinematografica e distributiva, CinemaSet e coprodotto da Aci & Galatea, sarà presente a Roma, per partecipare al XVIIdeidi, nella sezione documentari, in programma dal 9 al 12 maggio 2024. “In un paese come il nostro, dove il documentario per il cinema ancora fatica non poco sia a prodursi che a farsi vedere – afferma il produttore Antonio Chiaramonte – mi dà molta gioia e anche molta forza il fatto che questo prodotto sia statoquest’anno aldeidi, in quanto questo prestigioso ...