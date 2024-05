Faida pugliese a sinistra - Vendola attacca Emiliano | Doveva scusarsi e azzerare tutto

(Di giovedì 2 maggio 2024) La farsa continua, ma Michelecerca di mettere una pezza alla gaffe sulla “fuga” dalla Commissione parlamentare Antimafia che lo aveva convocato nei giorni scorsi. “Penso che la Commissione abbia preso atto che il 2 maggio devo partecipare alla Conferenza delle Regioni, della quale sono Vice Presidente, e subito dopo alla Conferenza Unificata. Ho già espresso il mio intendimento di essere audito in Commissione dando disponibilità in ogni momento dal 10 al 30 maggio, a patto che si sia concluso con il voto il dibattito nel Consiglio Regionale della Puglia sulla fiducia richiesto dal centrodestra, per tenere distinti i due momenti nel rispetto di entrambe le istituzioni”. Paletti, condizioni, ipotesi, patti, per evitare di adempiere a un atto almeno moralmente dovuto, da ex magistrato e presidente della Regione Puglia, Michele. ...

l'audizione di Michele Emiliano convocata per domani è stata sconvocata. Il presidente della Regione Puglia aveva chiarito di essere disponibile fra il 10 ed il 30 maggio, a patto che fosse concluso in consiglio regionale il dibattito, con il voto, sulla mozione di sfiducia avanzata nei suoi

Usa: “Mosca usa armi chimiche in Ucraina”. La replica: “Accuse odiose e infondate”. La città di Chasiv Yar quasi completamente distrutta - La cittadina, che prima della guerra aveva 12.500 abitanti, è quasi abbandonata e sembra emergere da una visione apocalittica ...

Offre banconote ai carabinieri per scampare l’alcoltest: 45enne di Partinico denunciato per istigazione alla corruzione - Prima ha rifiutato l’invito dei carabinieri di sottoporsi all’alcoltest, poi ha offerto loro trecento euro per chiudere un occhio ed evitare la verifica. Protagonista un 45enne di Partinico, in ...

Rinvio dell'audizione di emiliano in commissione Antimafia - La commissione Antimafia ha sconvocato la seduta prevista per il 2 maggio, in cui era attesa l'audizione del presidente della Puglia, Michele emiliano. La decisione è stata presa dopo che emiliano si

