Fedez | Il pm ha chiesto il non luogo a procedere - è l’11esimo che mi dà ragione Il Codacons si mettesse il cuore in pace

Il vento sta cambiando, stavolta a a favore di Fedez . Nella querelle contro il Codacons , dove figura accusato di calunnia, il pm ha Chiesto per il rapper il non luogo a procedere. L’udienza è durata tre ore e segna un nuovo capitolo nella diatriba ...

Nuova puntata della battaglia legale tra Fedez e il Codacons. La Procura di Roma ha chiesto il non luogo a procedere per il rapper accusato di calunnia ai danni del L'associazione dei...

Ha lasciato la cittadella giudiziaria di Roma con le mani alzate in segno di vittoria. Per lui il pm ha chiesto il non luogo a procedere nel procedimento che lo vede imputato per l’accusa di calunnia ai danni del Codacons. «È andata benissimo», ha ...