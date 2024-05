Fedez Codacons | 1 a 0 Chiesto il proscioglimento contro il rapper | Rienzi quando vuoi ti limono come Rosa Chemical – Il video

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il vento sta cambiando, stavolta a a favore di. Nella querelleil, dove figura accusato di calunnia, il pm haper ilil non luogo a procedere. L’udienza è durata tre ore e segna un nuovo capitolo nella diatriba giudiziaria che da mesi lo vede contrapposto all’associazione dei consumatori. Oggetto di questo processo le accuse cheha mossoilsu un presunto banner ingannevole pubblicato nel 2020 sul sito dell’associazione in tema di coronavirus. «È andata benissimo – ha affermato iluscendo da piazzale Clodio -. È l’undicesima volta che un magistrato chiede un: ilsi metta il cuore in pace e si dedichi a cose più ...

