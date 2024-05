Fedez e Ludovica Di Gresy - il rapper rompe il silenzio | Ecco come stanno le cose

Dopo tre ore di udienza davanti al gup di Roma, Fedez è uscito dalla cittadella giudiziaria di Roma con le mani alzate, in segno di vittoria. Per il rapper milanese il pm Antonino Di Maio ha chiesto il proscioglimento dalle accuse di calunnia , ...

Nuova puntata della battaglia legale tra Fedez e il Codacons. La Procura di Roma ha chiesto il non luogo a procedere per il rapper accusato di calunnia ai danni del L'associazione dei...

Il vento sta cambiando, stavolta a a favore di Fedez . Nella querelle contro il Codacons , dove figura accusato di calunnia, il pm ha Chiesto per il rapper il non luogo a procedere. L’udienza è durata tre ore e segna un nuovo capitolo nella diatriba ...

Fedez-Codacons, per l’accusa il rapper è innocente: il verdetto fra un mese. Lui si fa un nuovo tatuaggio - fedez-Codacons, per l’accusa il rapper è innocente: il verdetto fra un mese. Lui si fa un nuovo tatuaggio - La Procura di Roma ha chiesto il non luogo a procedere per le accuse di calunnia di cui deve rispondere fedez: la decisione arriverà il 17 giugno ...

Fedez e Ludovica di Gresy, il rapper rompe il silenzio sul presunto flirt: ecco cosa ha detto a La Zanzara - fedez e Ludovica di Gresy, il rapper rompe il silenzio sul presunto flirt: ecco cosa ha detto a La Zanzara - fedez e Ludovica Di Gresy sono stati paparazzati qualche giorno fa al release party del nuovo disco del rapper Capo Plaza. Nel locale di Milano dove si stava festeggiando l'ultima ...

Fedez e Ludovica Di Gresy, il rapper rompe il silenzio sul presunto flirt: «L'ho chiamata, ecco cosa ci siamo detti» - fedez e Ludovica Di Gresy, il rapper rompe il silenzio sul presunto flirt: «L'ho chiamata, ecco cosa ci siamo detti» - fedez e Ludovica Di Gresy sono stati paparazzati qualche giorno fa al release party del nuovo disco del rapper Capo Plaza. Nel locale di Milano dove si stava festeggiando l'ultima ...