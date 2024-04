Fedez e Chiara Ferragni - rottura social | non si seguono più Il presunto motivo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 23 aprile 2024) Ètra. Proprio così: non sipiù nemmeno sui, ovvero Instagram. La separazione dei Ferragnez ha monopolizzato la cronaca rosa del momento, come è ovvio: nessuno si sarebbe aspettato un addio, considerando che l’ormai ex coppia ha superato tantissimi momenti di difficoltà insieme. Oggi, però, dopo il Pandoro Gate, la separazione è ormai ufficiale. Ed è anche e soprattutto, dove gli ex hanno condiviso gran parte della loro relazione e vita quotidiana.non sipiù su Instagram Ormai è tramontata l’epoca delle foto, dei video e delle stories condivise su Instagram: così è crollato l’impero Ferragnez, ...