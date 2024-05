Non dico che non faccia nulla - ma Verstappe - bordata contro Newey | la Ferrari si interroga

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Il mondo-è in subbuglio e in attesa: dopo che Adrian, il progettista dei miracoli, lo scorso mercoledì ha annunciato il suo addio alla Red Bull dopo 6 mondiali costruttori e 7 piloti, l'arrivo a Maranello del "genio della Formula 1" sembra sempre più vicino. Le voci infatti si rincorrono e si moltiplicano. E ancora, in molti hanno notato come ieri, sabato 4 maggio, prima della sprint-racesia rimasto fermo in griglia lunghi minuti ad osservare la, quasi ipnotizzato. Eppure, secondo Maxn, l'arrivo del progettista a Maranello potrebbe non avere l'impatto che molti si aspettano. Il campione della Red Bull ha detto la sua in conferenza stampa alla vigilia del Gp di Miami: "Anche se da fuori la situazione sembra molto brutta, dall'interno è meno drammatica di quello ...