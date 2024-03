F1 | Christian Horner | “Il ritiro di Verstappen fa male | dobbiamo capire la causa Perez aveva il fondo danneggiato”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Dopo un avvio di stagione straordinario, con due pole position e due doppiette in altrettante tappe disputate, Red Bull incappa in un brutto passo falso nel Gran Premio d’Australia 2024, valevole come terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Maxsi è ritirato al quarto giro per un problema di affidabilità (surriscaldamento dei freni), mentre Sergioè arrivato quinto con quasi un minuto di ritardo dal vincitore. “Si è trattato di un problema ai freni. Sembrava ci fosse sin dall’inizio della gara, motivo per cui Max lo ha descritto come avere un freno a mano tirato. Ciò ha provocato un aumento del calore, risultando in un incendio. Adesso abbiamo recuperato tutti i dettagli ed esamineremo il danno peresattamente cosa lo hato“, spiega...