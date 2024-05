Ex Milan - ufficiale | Thiago Silva torna in Brasile L’annuncio del Fluminense

(Di martedì 7 maggio 2024) Ex, il 39enne difensoreinl’accordo con il. Lo ha annunciato lo stesso club sui social La notizia era nell’aria, ora è arrivata l’ufficialità. L’exal. Il 39enne difensore brasiliano, che lascerà il Chelsea al termine della stagione alla naturale scadenza del contratto, farà ritorno inper vestire la maglia numero 3 del Tricolor carioca. L’ex rossonero ha firmato un contratto valido fino a giugno 2026. Lo ha comunicato lo stesso club brasiliano tramite i propri canali ufficiali. Per il classe ’84 termina dunque qui la lunga esperienza calcistica in giro per l’Europa. ...

CAGLIARI - Allenamento, personalizzato per Mancosu e Viola - CAGLIARI - Allenamento, personalizzato per Mancosu e Viola - Il Cagliari torna in campo, per preparare la sfida contro il milan. Di seguito il report del club sardo: "Prosegue la preparazione alla gara di milano, i rossoblù si sono allenati oggi al CRAI Sport C ...

Thiago Silva lascia il Chelsea e torna al Fluminense: firmato un contratto biennale - thiago Silva lascia il Chelsea e torna al Fluminense: firmato un contratto biennale - BRASILE - Il difensore del Chelsea torna a casa: a giugno volerà a Rio de Janeiro per vestire di nuovo la maglia tricolor.

Thiago Silva torna a casa: lascia l’Europa e si trasferisce a parametro zero al Fluminense - thiago Silva torna a casa: lascia l’Europa e si trasferisce a parametro zero al Fluminense - thiago Silva torna a casa. Il 39enne difensore brasiliano ha firmato col Fluminense, il club che l'ha cresciuto da ragazzino ...